Keine Spur von Mann im Rhein

Bingen (dpa) - Die Polizei sucht im Rhein bei Bingen weiterhin nach einem Mann, aber nur noch bei regulären Streifenfahrten. Es sei bislang niemand vermisst gemeldet worden, sagte ein Sprecher am Samstag. Es sei also unklar, ob der am Donnerstag beobachtete Mann ertrunken oder ans Ufer geschwommen ist. Ein Fährführer hatte eine Person am Binger Hafen im Wasser gesehen und dies gemeldet. Die Suche verlief jedoch zunächst erfolglos. Auch zwei Hubschrauber kamen zum Einsatz.