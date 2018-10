Keine Unterstützung aus Hessen-CDU für Andreas Ritzenhoff

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die angestrebte Kandidatur des hessischen Unternehmers Andreas Ritzenhoff zum CDU-Bundesvorsitzenden wird in der heimatlichen Partei mit Verwunderung aufgenommen. Es handele sich ausdrücklich um eine Einzelkandidatur, erklärte ein CDU-Sprecher am Donnerstag in Wiesbaden. «Sie wird weder vom Kreisverband noch vom Landesverband unterstützt.» Die hessische CDU konzentriere sich auf die Landtagswahl.