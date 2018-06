Keine Untersuchungshaft nach Hammerangriff in Pfungstadt

Der Verdächtige war am Samstag in das Haus in Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) des Opfers eingedrungen und hatte den 52-Jährigen mit einem Hammer attackiert. Der Verletzte wurde in einer Klinik behandelt. Die Staatsanwaltschaft vermutet einen Beziehungsstreit hinter der Tat. Der 39-Jährige sei der Ex-Freund der Partnerin des Opfers, sagte der Sprecher. Die 33-Jährige Frau war bei der Tat ebenfalls in der Wohnung, blieb aber unverletzt.