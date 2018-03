Keller ein Meter unter Wasser: Feuerwehr im Einsatz

Wiesbaden (dpa/lhe) - In einer Flüchtlingsunterkunft im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel hat am Mittwoch ein Wasserschaden für Aufregung gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand das Wasser im Keller auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern bis zu eineinhalb Meter hoch. Ursache war ein defektes Verbindungsstück an einer Zuleitung. 35 Einsatzkräfte waren mit zehn Fahrzeugen vor Ort, um das Wasser abzupumpen. Die Bewohner konnten im Gebäude bleiben, es kam niemand zu Schaden. Wie hoch der Sachschaden ist, war noch nicht bekannt.