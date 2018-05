Kempes Tor beschert dem SV Darmstadt 98 den Klassenerhalt

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat mit einem glücklichen 1:0 (0:0) zu Hause gegen Erzgebirge Aue den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Das Tor des Tages erzielte Mittelfeldspieler Tobias Kempe in der 86. Minute. Vor 16 950 Zuschauern am Böllenfalltor war Aue über weite Strecken das bessere Team und hatte mehrfach Pech.