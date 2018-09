Kempes Treffer rettet Darmstadt Punkt gegen Sandhausen

Darmstadt (dpa) - Ein Last-Minute-Treffer von Tobias Kempe hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 einen Punkt gegen den SV Sandhausen gerettet. Beim 1:1 (0:0) am Samstag vor 15 103 Zuschauern am Böllenfalltor in Darmstadt gingen die Sandhäuser durch ein Kopfballtor von Philipp Klingmann (47. Minute) in Führung. Mit einem direkt verwandelten Freistoß gelang Kempe in der 90. Minute der Ausgleich. Darmstadt musste damit im dritten Heimspiel erstmals Punkte abgeben, Sandhausen bleibt trotz des ersten Auswärtspunkts sieglos.