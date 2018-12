Kesselwagen nach Unfall wieder auf Gleise gehoben

Neuhof (dpa/lhe) - Nach dem Güterzug-Unfall im osthessischen Neuhof ist der verunglückte Kesselwagen am Samstag wieder auf die Gleise gehoben worden. Der Fernverkehr konnte am Abend wieder durch Neuhof fahren. Die Menschen in einem Umkreis von 300 Metern durften am Abend wieder in ihre Häuser zurück, die Evakuierung wurde aufgehoben, wie die Polizei Osthessen am Abend mitteilte. 150 Anwohner hatten am Morgen ihre Domizile verlassen müssen.