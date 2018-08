Kevin Trapp: Rückkehr «auch für Nationalmannschaft wichtig»

Frankfurt/Main (dpa) - Torwart Kevin Trapp hat die Entscheidung für eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein Eintracht Frankfurt auch für seine Karriere beim Nationalteam getroffen. «Es war mir wichtig, diesen Schritt zu gehen. Wir spielen international, für mich ist die Nationalmannschaft auch wichtig. Das hat auch eine ganz große Rolle gespielt», sagte der 28-Jährige am Freitag in Frankfurt. Für den gebürtigen Saarländer war es nach eigener Aussage entscheidend, wieder spielen zu können. «Ich bin jemand, der die Dinge gerne selbst in die Hand nimmt», sagte Trapp. Sein Wechsel sei mit Bundestrainer Joachim Löw und Torwarttrainer Andreas Köpke abgestimmt gewesen, berichtete er. «Sie waren sehr glücklich mit meiner Entscheidung.»