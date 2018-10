Kfz-Handwerk: Schlechte Geschäfte wegen Dieseldebatte

Ein Mechaniker arbeitet in einer KfZ-Werkstatt. Foto: David Ebener/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - Die Debatte um Dieselfahrverbote setzt dem Kfz-Handwerk in Nord-, Ost- und Mittelhessen zu. «Die Negativauswirkungen des Dieselskandals werden zunehmend spürbarer», sagte ein Sprecher der Handwerkskammer Kassel. Die Kammer veröffentlichte am Freitag ihre Konjunkturumfrage. Demnach sehen die meisten Handwerksbranchen optimistisch auf die nächsten Monate. Nur die Kfz-Betriebe sind in Sorge, 27 Prozent berichten von schlechten Geschäften.