Kieslaster stürzt an Hang um: Fahrer wird verletzt

Fischbachtal/Darmstadt (dpa/lhe) - Beim Entladen an einem Hanggrundstück in Fischbachtal im Odenwald ist ein mit Kies beladener Lastwagen umgekippt. Der 31-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagabend im Führerhaus eingeklemmt und verletzt, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Mann, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wegen der schwierigen Lage am Hang dauerte die Bergung mehrere Stunden. Der Lastwagen sei nach ersten Ermittlungen wegen eines Fehlers beim Entladen umgekippt, sagte eine Polizeisprecherin.