Kilometer für das Klima: Stadtradeln in Frankfurt im Juni

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch Frankfurter Bürger können wieder Radkilometer sammeln für den Klimaschutz. Vom 3. bis 23. Juni dauert die Aktion «Stadtradeln» in der größten hessischen Stadt, wie das Städtenetzwerk Klima-Bündnis am Donnerstag mitteilte. Mitmachen können alle, die in Frankfurt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Die Kampagne richtet sich auch an Kommunalpolitiker, die für die Belange des Radverkehrs gewonnen werden sollen.