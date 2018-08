Kind auf Fahrrad stirbt bei Unfall

Dieburg (dpa/lhe) - Ein achtjähriges Kind ist in Dieburg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr das Mädchen am Samstagabend mit seinem Fahrrad in einen Kreisverkehr und wurde kurz darauf von dem Wagen erfasst. Die Achtjährige fiel vom Rad, schlug mit dem Kopf auf dem Bordstein auf und wurde von dem Auto überrollt. Das Kind starb im Krankenhaus.