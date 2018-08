Kind auf Festplatz von Lastwagen angefahren

Reichelsheim (dpa/lhe) - Ein achtjähriges Kind ist auf einem Festplatz im Odenwald von einem Lastwagen angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der Schausteller am Freitagnachmittag seinen Lkw vom Reichelsheimer Michelsmarkt fahren und erfasste dabei den Jungen. Der Achtjährige stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.