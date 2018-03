Kinder-Akademie will neue Zielgruppen erreichen

Fulda (dpa/lhe) - Musikgeschichte, Film und Fotografie - mit diesen Themen-Schwerpunkten will die neue Leiterin der Kinder-Akademie Fulda (KAF) das Haus für neue Zielgruppen öffnen. Ansprechen möchte sie damit vor allem Jugendliche und sie zum Besuch in der bundesweit einzigartigen Einrichtung animieren, sagte Yvonne Petrina (39) der Deutschen Presse-Agentur. Petrina will auch mehr Kinder aus ärmeren Haushalten und bildungsfernen Schichten in die Akademie lotsen: «Dort gibt es außerschulischen Bildungsbedarf und großes Entwicklungspotenzial.»