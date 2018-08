Kinder in Frankfurt zum Betteln angehalten

Mit Blick auf das Kindeswohl sei die Stadt verpflichtet in solchen Fällen einzugreifen. Daher habe die Stadtpolizei bereits am vergangenen Mittwoch die musizierenden Bettler überprüft und mehrere Platzverweise ausgesprochen. Die «Bild» hatte zuerst über diese Fälle berichtet. Man gehe davon aus, dass es sich bei der Aktion am Mittwoch um einen Einzelfall handelt, hieß es von der Stadt. Insofern appelliere man an Anwohner, die Polizei oder das Ordnungsamt zu benachrichtigen, wenn Kinder von Erwachsenen zum Betteln angehalten werden.