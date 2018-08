«Kinderbarometer»: Toleranz nimmt zu

Für das «LBS-Kinderbarometer» werden regelmäßig bundesweit mehr als 10 000 Kinder befragt. Zum zehnten Mal wurden auch Ergebnisse für Hessen veröffentlicht. An der repräsentativen Befragung nahmen 570 Schüler der Klassen 4 bis 7 aller Schulformen teil. Auftraggeber sind die Landesbausparkassen, der Kinderschutzbund und die hessenstiftung. Erhoben werden die Daten vom PROSOZ Institut für Sozialforschung.

95 Prozent der befragten Kinder in Hessen stimmten der Aussage «Jeder Mensch sollte so sein dürfen, wie er oder sie ist» zu. 71 Prozent fanden es gut, dass Deutschland Menschen in Not aus anderen Ländern aufnimmt. Zwei Drittel waren mit Menschen aus dem Ausland befreundet. Knapp 90 Prozent waren der Ansicht, dass man sich verlieben darf, in wen man möchte, unabhängig vom Geschlecht.