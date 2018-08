Kinderschutzbund sieht Fortschritte gegen sexuelle Gewalt

Kassel/Marburg (dpa/lhe) - Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) sieht Fortschritte beim Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in Hessen. Man befinde sich auf einem guten Weg, erklärte Olivia Rebensburg vom Landesverband des DKSB. Bei einem Kongress in Nordhessen wollen Forscher, Verbände und Behörden am Mittwoch (15. August) auf Einladung des Landes Hessen Bilanz ziehen. Nach dem Missbrauchskandal an der Odenwaldschule hatte das Land 2012 einen Aktionsplan gegen sexuelle Gewalt beschlossen.