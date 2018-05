Kindertagesstätten in Wedel und Maintal gewinnen Kita-Preis

Berlin (dpa/lno) - Die Wedeler Kindertagesstätte Hanna Lucas hat den zweiten Platz des Deutschen Kita-Preises erhalten. Die AWO-Kita wurde am Mittwochabend in Berlin mit einem Preisgeld von 10 000 Euro in der Kategorie beste Kita ausgezeichnet. Der erste Platz in dieser Kategorie ging nach Hessen an das Maintaler Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße.