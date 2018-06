Kioskbesitzer schlägt mutmaßlichen Räuber in die Flucht

Offenbach (dpa/lhe) - Sieg mit dem Schlappen: Ein Kioskbesitzer hat mit gezieltem Einsatz seiner Sandale einen mutmaßlichen Räuber aus seinem Laden in Offenbach vertrieben. Der 18 bis 25 Jahre alte Unbekannter hatte am Donnerstagabend den Kiosk betreten, ein Eis auf den Tisch gelegt und dann den Besitzer am Hals gepackt, um dessen Goldkette abzureißen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Doch der Besitzer wusste sich zu verteidigen: Schnell zog er seine Sandale aus und schlug sie mehrmals wuchtig auf den Kopf des Mannes. Der mutmaßliche Täter flüchtete - ohne Beute.