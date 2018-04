Kirche setzt Ängsten Mut entgegen

Frankfurt (dpa) - Mit ihrer Aktion «Fürchtet euch nicht» will die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Menschen dazu ermutigen, sich offensiv mit ihren täglichen Ängsten auseinanderzusetzen. Rund eine Million Haushalte im Kirchengebiet haben am Dienstag ein Schreiben mit dem Aufdruck «Was kommt morgen» erhalten. Der Brief ist Teil einer neuen Impulspost-Aktion der EKHN und enthält unter anderem Tipps zum Umgang mit Ängsten sowie Hinweise auf Hilfsangebote. In Kurzporträts kommen zudem Menschen zu Wort, die von ihrem persönlichen Umgang mit der Angst berichten.