Kirchen rufen zu Spenden für «Brot für die Welt» auf

Ahnatal/Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Unter dem Motto «Hunger nach Gerechtigkeit» eröffnen die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am kommenden Sonntag (2. Dezember) die diesjährige Spendenaktion von «Brot für die Welt». Man wolle darauf aufmerksam machen, dass eine Welt ohne Hunger und Armut möglich sei und jeder Mensch das Recht auf Teilhabe im gesellschaftlichen Leben habe, erklärten die beiden Kirchen am Dienstag. Der Startschuss fällt am Sonntag bei einem Gottesdienst in Ahnatal-Weimar (Landkreis Kassel).