Kirchendezernent will aus Solidarität Kippa tragen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem antisemitischen Angriff auf einen jungen Israeli und seinen Begleiter in Berlin will Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker (CDU) am 14. Mai, dem Tag der Staatsgründung Israels, öffentlich eine Kippa tragen. Dies sei ein Bekenntnis der Solidarität mit den in Deutschland lebenden Juden und ein Zeichen gegen Antisemitismus, begründete er am Freitag die geplante Aktion.