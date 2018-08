Kirchenpräsident Jung erschüttert über Antisemitismus

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen sehen die Bekämpfung antisemitischer Vorfälle als zentrale gemeinsame Aufgabe an. «Es ist erschütternd, dass antisemitische Übergriffe für Jüdinnen und Juden zum Alltag in Deutschland gehören», sagte Kirchenpräsident Volker Jung am Dienstag nach einem Treffen mit Jacob Gutmark, dem Vorsitzenden des jüdischen Landesverbands in Darmstadt. «Vorurteilsbeladende Geisteshaltungen etwa auf Schulhöfen und unter jungen Menschen dürfen sich nicht verfestigen», betonte Gutmark.