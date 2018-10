Kirchenpräsident fordert Unterstützung von Glaubensfreiheit

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Mainz (dpa) - Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat an die Christen appelliert, sich für Glaubensfreiheit einzusetzen. Christen müssten das Leben im Geist der Freiheit mitgestalten, dazu sei es wichtig, dass Menschen anderer Glaubenszugehörigkeit ihre Religion ausüben könnten, sagte Jung am Mittwoch in Mainz laut Mitteilung beim zentralen Festgottesdienst zum Reformationstag. Sie sollten sich auch für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit einsetzen und sich «an die Seite derer stellen, die wegen ihrer Religion oder ihren Meinungen bedroht und verfolgt werden».