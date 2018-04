Kirschblüte in Witzenhausen: Hoffnung auf gute Ernte

Wenn nun nichts unvorhergesehenes mehr wie Hagel passiere, sei die diesjährige Kirschenernte gesichert, so der Experte: «Es ist fantastisch, wir haben sehr, sehr gutes Blühwetter.» Seinen Angaben nach ist die kritische Zeit für die Kirsche die Vollblüte, die meist mehrere Tage dauere. Da aber immer andere Einzelblüten eines Baumes in Vollblüte stehen, erstrecke sich die gesamte Kirschblüte optisch über zwei bis drei Wochen.

Eine Zeit, in der in der Touristen-Information Hochbetrieb ist. «Wir haben heute und gestern schon je rund 70 Menschen beraten», sagte Mitarbeiterin Rouska Kostova-Lotze. Auf dem Marktplatz habe sie sich heute mit Kirschenfans aus Leipzig, Dresden und Fulda unterhalten, die in kleinen Gruppen angereist seien. Die meisten Touristen informierten sich ihrer Vermutung nach inzwischen im Internet über die Kirschen-Wanderwege und Sehenswürdigkeiten. Höfe an den Wegen böten den Besuchern regionale Produkte wie Kirschwasser, Bonbons und sogar Kirschennudeln an. In Witzenhausen werden nach Angaben der Stadt seit dem 16. Jahrhundert Kirschen angebaut, heute sei die Region eines der größten Kirschenanbaugebiete Deutschlands.