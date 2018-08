Kläranlagen fordern Abschaffung von Ökostrom-Umlage

Mainz (dpa/lrs) - Die Betreiber der Kläranlagen in Hessen und Rheinland-Pfalz dringen auf eine Abschaffung der Ökostrom-Umlage, die auch bei einer Eigennutzung von Klärgas zur Stromerzeugung gezahlt werden muss. Auf dem Abwassertag des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) sprach dessen Geschäftsführer Horst Meierhofer am Freitag in Mainz von einer «unsinnigen Regelung». Die EEG-Umlage sei für die Bemühungen der Abwasserbetriebe um eine möglichst hohe Energieeffizienz wenig förderlich.