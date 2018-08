Klage gegen Terminal 3 des Flughafens Frankfurt: Prozess

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Kassel/Frankfurt/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Mit einem Schlagabtausch zwischen dem Kreis Groß-Gerau und der Stadt Frankfurt hat am Mittwoch in Kassel ein Prozess um den Ausbau des Frankfurter Flughafens begonnen. Der Landkreis klagt vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) gegen die Baugenehmigung des Terminals 3, weil er die Verkehrsanbindung nicht gesichert sieht. Wenn irgendetwas mit der Erschließung des 1. Bauabschnitts nicht stimme, werde sich das Problem auf die Straßen verlagern, sagte die Rechtsanwältin des Kreises. Dabei gehe es um 18 Millionen Passagiere pro Jahr, deren Transport im Wesentlichen vom Personentransportsystem des Airports abhänge. Doch an der zeitigen Fertigstellung hat der Kreis Zweifel.