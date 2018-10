Kleidung fängt Feuer: 93-Jähriger bei Brand schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Brand in seiner Wohnung hat ein 93 Jahre alter Mann in Wiesbaden schwerste Verbrennungen erlitten. Die Kleidung des Seniors habe Feuer gefangen als dieser in einem Sessel saß, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch das Möbelstück geriet in Brand. Der Mann wurde in eine Spezialklinik für Brandopfer nach Offenbach gebracht.