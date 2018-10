Kleine Katzen aus Motorraum gerettet

Zunächst gelang es weder Polizisten noch Feuerwehrleuten die Tiere aus dem Motorraum des Autos zu holen. Erst Mitarbeiter des Tierheims konnten die Kätzchen mit Lebendfallen aus dem Unterschlupf locken. Eine tappte am Mittwoch in die Falle, die andere schon am Tag zuvor. Auf welche Weise die Tiere überhaupt in die Garage gelangten, ist nicht geklärt. Das Tierheim nahm die Katzen in Obhut. Dort erholen sie sich nun von ihrem Abenteuer.