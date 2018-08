Kleine Weltkriegsbombe am Kaiserlei-Kreisel gefunden

Offenbach (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten am Kaiserlei-Kreisverkehr in Offenbach ist am Donnerstagnachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der verhältnismäßig kleine Blindgänger mit 20 Kilogramm müsse nun entschärft werden, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Ob Anwohner ihre Häuser verlassen müssen, sei noch nicht klar. Eine Gefahr gehe von der Bombe aber nicht aus. Zuvor hatte «Hit Radio FFH» über das Thema berichtet.