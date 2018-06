Kleinflugzeug muss notlanden: Pilot nur leicht verletzt

Marburg (dpa/lhe) - Ein 63 Jahre alter Mann ist am Mittwoch mit einem Kleinflugzeug in Marburg notgelandet. Dabei habe er sich nur leicht an der Hand verletzt, teilte die Polizei mit. Der Pilot sei auf dem Weg von Schönstadt nach Aschaffenburg gewesen. In der Luft habe er plötzlich einen Leistungsabfall seiner einmotorigen Maschine bemerkt. Auf einem Feld in der Gemarkung Schröck sei der Mann aus der Wetterau dann notgelandet.