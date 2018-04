Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer am Kopf verletzt

Erbach (dpa/lhe) - Ein Kleinkind ist im südhessischen Erbach bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der knapp zweijährige Junge lief am Sonntagnachmittag in einem verkehrsberuhigten Bereich zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße und stürzte nach ersten Erkenntnissen gegen das Heck eines vorbeifahrenden Autos, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Junge erlitt eine Kopfverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen. Den Fahrer des vorbeifahrenden Wagens habe bislang nicht ermittelt werden können.