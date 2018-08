Kleinkind stürzt aus Fenster neun Meter tief

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt in Richtung Klinikum. Foto: Jens Büttner/Archiv

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein 14 Monate altes Mädchen ist im mittelhessischen Wetzlar aus dem Fenster gestürzt und verletzt worden. Es sei aus dem zweiten Stock eines Hauses neun Meter tief gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Kind habe bei dem Vorfall am Donnerstag Kopfverletzungen erlitten, die aber nicht lebensbedrohlich seien. Das Mädchen wurde in die Uniklinik Gießen gebracht. Zeugen hatten den Sturz gesehen und gemeldet. Die Polizei geht von einem Unfall aus, ermittelt aber noch. Zuvor hatte die «Hessenschau» darüber berichtet.