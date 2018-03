Kleinkind stürzt aus Fenster und bricht sich den Arm

Wiesbaden (dpa/lhe)- Ein Kleinkind ist am Mittwoch in Wiesbaden aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Das 15 Monate alte Mädchen habe sich unter anderem einen Arm gebrochen, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Das Kind schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Unfall aus. Hinweise auf ein Verschulden Dritter oder eine strafbare Handlung gibt es nach Angaben der Ermittler nicht.