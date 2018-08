Kleinlaster fährt in Stauende: eine Schwerverletzte

Der 31-Jährige war mit seinem Transporter in das Heck eines anderen Wagens gefahren, der zwei weitere Autos ineinanderschob. Die Fahrerin des ersten Autos erlitt mehrere Knochenbrüche an Armen, Beinen und Becken. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Fahrer sowie der Unfallverursacher kamen mit leichten Blessuren davon. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 50 000 Euro. Zum genauen Hergang machte der Fahrer zunächst keine Angaben. Er musste eine Blutprobe abgeben. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.