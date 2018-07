Kleintransporter brennt ab

Reichelsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Samstag in Reichelsheim im Odenwald vergeblich versucht, ein Feuer im Motorraum seines Fahrzeugs selbst zu löschen. Er musste mit ansehen, wie der Transporter ausbrannte. Wie die Polizei in Darmstadt weiter mitteilte, hatte der Mann während der Fahrt aus dem Motorraum aufsteigenden Rauch bemerkt. Er hielt an und griff zu einem kleinen Feuerlöscher, konnte jedoch nichts gegen die Flammen ausrichten. Die Feuerwehr löschte den Brand wenig später. Ein Teil der Fahrbahn muss im Bereich des Brandorts erneuert werden. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt an dem älteren Fahrzeug als Brandursache.