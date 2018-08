Kleintransporter fährt auf Lkw auf: Fahrer schwerverletzt

Fulda (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Fulda in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, musste der Fahrer eines Kleintransporters aus dem Wagen geborgen werden. Er war auf einen Lastwagen aufgefahren. Während der Bergung war die A7 laut Polizei ab 10.00 Uhr für etwa eine dreiviertel Stunde zunächst teilweise, dann vollgesperrt. Die Fahrbahn ist wieder freigegeben. Der Fahrer und der leicht verletzte Beifahrer sind nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Sperrung kam es zu einem längeren Rückstau.