Kleintransporter steckt in Waschanlage: Mit Trick befreit

Kassel (dpa/lhe) - In einer Waschanlage in Kassel ist ein Kleintransporter stecken geblieben. Der 19 Jahre alte Fahrer habe vor dem Waschgang nicht die Maximalhöhe für Fahrzeuge beachtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Da sein Transporter höher als 2,40 Meter war, blieb einer der Waschwalzen am Dach hängen. Befreit wurde der Kastenwagen bei dem Zwischenfall am Dienstagabend schließlich, indem die Luft aus seinen Reifen gelassen wurde. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens mehrere tausend Euro.