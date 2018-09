Kleintransporter überschlägt sich an Autobahnauffahrt

Langenselbold (dpa/lhe)- Bei einem Unfall an der Anschlussstelle Langenselbold West an die A45 hat sich am Mittwochmorgen ein Kleintransporter überschlagen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war auch ein Pkw an dem Unfall beteiligt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall hatte sich gegen 7.45 Uhr an der Auffahrt (Main-Kinzig-Kreis) ereignet. Gegen 9.45 waren die Räumungsarbeiten beendet und die Sperrung aufgehoben. Beide Autos wurden abgeschleppt. Autofahrer hatten zwischenzeitlich eine andere Auffahrt benutzen müssen; es kam zu Verzögerungen. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk über den Unfall berichtet.