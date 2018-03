Klima-Messungen aus dem All: täglich wachsender Datenschatz

Frankfurt/Main (dpa) - Eine Flut von Daten aus der Luft und dem All hilft Wissenschaftlern, den Klimawandel zu verstehen. Doch müssten diese Daten besser vernetzt werden und öffentlich zugänglich sein. Das haben Meteorologen, Klimaforscher und Umweltwissenschaftler auf der 11. Deutschen Klimatagung gefordert, die am Montag in Frankfurt begonnen hat. Bis Donnerstag diskutieren mehr als 150 Fachleute über die neuesten Erkenntnisse zur Klima- und Klimafolgenforschung.