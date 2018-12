Klimaschützer demonstrieren gegen Kasseler Kohle-Kraftwerk

Kassel (dpa/lhe) - Klimaschützer sind in Kassel für die Abschaltung eines kohlebetriebenen Fernwärmekraftwerks in der Stadt auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich am Samstag 220 Menschen an der friedlichen Demonstration. Sie forderten eine klimafreundliche Alternative für das Kraftwerk an der Dennhäuser Straße. «Die klimapolitische Starre hat uns ein verlorenes Jahrzehnt für den Klimaschutz beschert», begründete ein Sprecher des Aktionsbündnisses die Kundgebung. Zu ihr hatten fünf Kasseler Umweltgruppen aufgerufen. Sie sprachen sich zudem für einen schnellen Kohleausstieg Deutschlands aus.