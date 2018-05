Klimaschutz und Ökolandbau Schwerpunkte von Grünen-Wahlkampf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Grünen ziehen mit höheren Zielen beim Klimaschutz und im Ökolandbau sowie mit der Forderung nach sauberen Schultoiletten in den Landtagswahlkampf. Daneben zählt der Ausbau günstiger landesweiter Bus- und Bahntickets zu den Kernpunkten des Wahlprogramms, wie die Landesvorsitzenden Kai Klose und Angela Dorn am Mittwoch in Wiesbaden erläuterten. Das Papier soll bei einer Landesmitgliederversammlung am kommenden Samstag in Wiesbaden verabschiedet werden. Hessen wählt am 28. Oktober einen neuen Landtag.