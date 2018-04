Klinik für Pferde arbeitet mit Methoden aus Humanmedizin

Linsengericht (dpa/lhe) - Vom liebgewonnenen Freizeitpferd, bis zum millionenschweren Rennpferd: Eine Strahlenklinik im hessischen Linsengericht behandelt an Krebs erkrankte Pferde mit Methoden aus der Humanmedizin. Im neuen Onkologischen Zentrum für Veterinärmedizin wird ein Linearbeschleuniger eingesetzt, um Tumore zu behandeln. Dieses Vorgehen sei in Deutschland einmalig, sagte Tim Kowalewski, Inhaber der Equinox Healthcare GmbH. Die Pferdeklinik der Universität Gießen bestätigte das Alleinstellungsmerkmal. Angesichts von 1,2 Millionen Pferden allein in Deutschland und einer «steigenden Krebsrate», werde eine Marktlücke mit dem Zentrum in Linsengericht geschlossen, sagte Kowalewski.