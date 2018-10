Klöckner rechnet bei Wein mit gutem Jahrgang

Der Ehrenpreis in Gold ging an das Weingut August Ziegler aus dem pfälzischen Maikammer. Die Familie betreibt das Weingut in achter Generation. Mit dem Bundesehrenpreis in Gold für Sekt b. A. (bestimmter Anbaugebiete) wurde das ebenfalls aus der Pfalz kommende Wein- und Sektgut Wilhelmshof ausgezeichnet.