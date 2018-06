Klose: Aufklärung über Unrecht gegen Homosexuelle wichtig

Kai Klose, Landesvorsitzender in Hessen (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Fabian Sommer/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts aktueller rechtspopulistischer Propaganda auch gegen Homosexuelle ist es nach Meinung des hessischen Sozialstaatssekretärs Kai Klose besonders wichtig, früheres Unrecht deutlich zu benennen. Die Aufarbeitung der Repression lesbischer und schwuler Lebensweisen in Hessen sei dem Landtag, der Regierung und ihm persönlich ein großes Anliegen, erklärte der Grünen-Politiker bei der Vorstellung einer Studie in Wiesbaden am Freitag. Er ist der Bevollmächtigte der Landesregierung für Integration und Antidiskriminierung.