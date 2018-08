Kneipenstreiterei eskaliert: Mann wegen Mordes vor Gericht

Offenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 29-Jähriger soll in einem Streit in einer Offenbacher Bar vor rund einem Jahr einen Mann niedergestochen und tödlich verletzt haben. Wegen Mordes hat am Mittwoch vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess gegen den Beschuldigten begonnen. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der mutmaßliche Täter lebte zuletzt in Frankfurt und ist Bosnier, sein 34 Jahre altes Opfer war Serbe.