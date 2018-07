Koch holt Meistertitel, wird aber nicht für EM nominiert

Chefbundestrainer Henning Lambertz hatte dem Weltmeister von 2015 jedoch eine Hintertür offen gelassen. Bei einer Zeit an diesem Wochenende, die es Koch erlauben würde, in Schottland um die Medaillen zu kämpfen, wäre der Darmstädter dabei, hatte Lambertz vor dem Start der Titelkämpfe gesagt. Mit seiner Zeit liegt Koch im europäischen Vergleich dieses Jahres auf dem siebten Rang. «Er ging hier in Berlin topvorbereitet an den Start», sagte Lambertz. «Somit kann eine weitere Steigerung, um in Medaillennähe zu schwimmen, nicht unbedingt erwartet werden.»