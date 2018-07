Kölner Haie und Löwen Frankfurt bauen Kooperation aus

«In der kommenden Saison werden so gleich mehrere deutsche Nachwuchstalente zwischen den drei Stationen rotieren, um ausreichend Spielpraxis zu sammeln», teilten die Haie mit: «KEC-Talenten, für die der Sprung aus dem U20-Team der Junghaie direkt in den DEL-Roster der Haie noch zu früh kommt, wird per Förderlizenz Spielpraxis in Frankfurt verschafft. Mehrere in Frankfurt unter Vertrag stehende Nachwuchsspieler erhalten die zusätzliche Möglichkeit, beim U20-Team der Junghaie zu spielen. Ebenso ist es möglich, dass einige U20-Spieler der Junghaie mit einer Förderlizenz für die Löwen Frankfurt ausgestattet werden.»