Kokain-Großhandel: Mann soll Kartell unterstützt haben

Die Anklage legt ihm zur Last, unter anderem seine Wohnung in der Frankfurter Innenstadt den Rauschgifthändlern zur Verfügung gestellt zu haben. Darüber hinaus bedienten sie sich offenbar auch seines Bankkontos - eingehende Bargeld von Käufern leitete er an die Hintermänner weiter. Der Tatzeitraum erstreckte sich von März bis November 2012. Bekannt wurden die Vorwürfe allerdings erst vor zwei Jahren im Rahmen eines gegen ihn geführten Ermittlungsverfahrens wegen Geldwäsche. Später wurde daraus ein Prozess wegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit, der derzeit noch vor einer Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts läuft. In Haft ist der Angeklagte seit Oktober 2016.

Staatsanwaltschaft und Gericht rechnen mit einem Indizien-Prozess größeren Ausmaßes. Die Terminliste umfasst 25 Verhandlungstage bis Mitte Januar kommenden Jahres. Bislang wies der Angeklagte die Vorwürfe offenbar pauschal zurück. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft muss in dem Prozess überprüft werden, inwieweit der Angeklagte die Drogenhändler im Einzelnen unterstützt und bei den Verkäufen unterstützt hat. Der Anklagevertreter sprach von einem «Puzzle-Spiel». Als Zeugen kommen unter anderem auch manche Hinterleute in Betracht - sie waren bereits vor Jahren in Hamburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.