Kommunalaufsicht zeigt Verständnis für Nein zu NPD-Treffen

Wetzlar (dpa/lhe) - Nach dem Wirbel um eine Veranstaltung der rechtsextremen NPD in Wetzlar gibt das Regierungspräsidium Gießen der Stadt Rückendeckung. Die Kommune habe den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht willentlich missachtet, teilte die Kommunalaufsicht am Freitag mit. «Vielmehr haben sich die handelnden Personen der Stadt Wetzlar in einem Dilemma befunden», hieß es.